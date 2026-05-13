Nubank amplia oferta de crédito a PMEs com antecipação de recebíveis e linha de capital de giro

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 13, a expansão da oferta de crédito para pequenas e médias empresas (PME) com o lançamento de linhas de antecipação de recebíveis e capital de giro. O movimento espelha o crescente apetite do setor financeiro pelo segmento, diante de programas do governo baseados no Fundo Garantidor de Investimentos (FGI).

As soluções serão incorporadas ao Nu Empresas, dedicado aos clientes pessoa jurídica. No caso da antecipação de recebíveis, os empreendedores poderão adiantar valores de boletos emitidos antes do vencimento, diretamente pelo aplicativo da fintech e sem necessidade de nota fiscal.

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Já o "Capital de Giro FGI-PEAC" oferece prazos de pagamento de seis a 82 meses, com carência de até dois anos e juros de 1,75%, mediante aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo o Nubank, a aprovação é feita em até 24 horas e o dinheiro cai na conta no momento em que o crédito é aprovado.

Segundo o diretor-geral do Nu Empresas, Maximiliano Damian, o objetivo é garantir uma "experiência simples e confiável". "Com essas novidades, o Nu Empresas segue se consolidando como uma instituição pronta para atuar com seus clientes: no curto prazo, para o equilíbrio da saúde financeira e, no médio e longo prazo, também no crescimento e ampliação de seus negócios, com transparência e segurança", disse.

O Nu Empresas conta ainda com outros produtos, como cartão de crédito para empresas, PIX e Boleto no Crédito e uma ferramenta de aumento de limite, o Nu Garantido.

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O lançamento insere o Nubank em uma tendência mais ampla de bancos e fintechs, que ampliam a competição por MPEs. Em abril, o governo acertou um novo aporte de R$ 2 bilhões no FGI para incentivar operações de crédito para o segmento. A medida amplia a capacidade de concessão de garantias, o que reforça segurança para as instituições financeiras.