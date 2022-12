Novos surtos de covid na China e choques de energia são riscos, diz BoE em ata

Natália Coelho (via Agência Estado)

Dirigentes do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) consideram que, apesar dos gargalos de produção terem diminuído, possíveis crises da covid-19 na China são riscos para a cadeia de oferta, "embora o efeito preciso dependeria da resposta da economia chinesa às mudanças nas políticas e até que ponto as cadeias de suprimentos globais se tornaram mais resilientes".

A observação consta na ata da última decisão monetária do BC inglês, publicada nesta quinta-feira, 15, junto à decisão do BoE, de aumentar as taxas de juros em 50 pontos-base (pb).

A instituição também avaliou que novos choques nos preços da energia e de outras commodities são considerados como risco para as perspectivas centrais.

"Além disso, pode haver riscos ascendentes para a inflação dos preços dos serviços se os custos persistentemente elevados dos fatores de produção forem incorporados, nomeadamente através de um maior crescimento salarial", afirmam os dirigentes do BoE no documento.