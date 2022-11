Novos blindados do exército devem custar cerca de 900 milhões de euros

Da Redação

Modelo Centauro II, os novos tanques pesam 30 toneladas e contam com canhões 120 mm

O Exército Brasileiro concluiu a escolha da nova geração de blindados com canhões, nesta reta final do governo de Jair Bolsonaro (PL). O contrato de compra, no valor de cerca de 900 milhões de euros, deverá ser assinado no próximo dia 05 de dezembro, segunda-feira.

Os 98 novos blindados, modelo Centauro II do consórcio italiano Oto Melara (CIO), são veículos 8x8, superiores aos atuais Guaranis 6×6 usados pelo Exército. Com um peso de 30 toneladas, os tanques contam com canhões 120 mm e serão utilizados para modernizar a frota das unidades de infantaria de ação rápida.

O Centauro II superou dois concorrentes, o modelo LAV700AG fabricado pela norte-americana GDLS, e o veículo ST1-BR da chinesa Norinco, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.





Fonte: GMC Online.

