Novo Praetor 500E recebe certificação tripla da Anac, FAA e Easa, informa Embraer

A Embraer informou nesta terça-feira, 30, que o jato Praetor 500E recebeu certificação tripla da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa).

Segundo a companhia, a certificação confirma a prontidão do modelo para operações em mercados globais. O Praetor 500E foi apresentado ao mercado em fevereiro deste ano, ao lado do Praetor 600E, na primeira evolução da família Praetor.

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A aprovação, de acordo com o comunicado, ocorre após a certificação tripla do Praetor 600E, obtida em abril, e é apontada como um avanço da nova geração de jatos executivos de porte médio e supermédio da Embraer, atendendo a requisitos de segurança e desempenho.

"Alcançar a tripla certificação antes do planejado e dentro das especificações é uma forte evidência da nossa excelência em engenharia, eficiência operacional e execução disciplinada", destaca o CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano

O Praetor 500E tem alcance transcontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km), transportando quatro passageiros, o que permite voos sem escalas por rotas na América do Norte, como Miami - Seattle e Los Angeles - Nova York.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado