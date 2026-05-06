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Novo Nordisk eleva projeção após lançamento bem-sucedido do Wegovy em comprimido

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 11:26:00 Editado em 06.05.2026, 11:36:12
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A Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa, elevou sua previsão de vendas para o ano todo devido à crescente demanda por seu novo comprimido para perda de peso. Segundo a empresa, o total de prescrições do Wegovy em comprimido atingiu cerca de 1,3 milhão no primeiro trimestre e já supera a casa de 2 milhões desde o lançamento.

A empresa agora prevê que as vendas ajustadas e o lucro operacional cairão entre 4% e 12% a taxas de câmbio constantes neste ano, após ter projetado anteriormente uma queda de 5% a 13%.

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O lucro líquido no primeiro trimestre aumentou 67%, para 48,56 bilhões de coroas dinamarquesas, com crescimento de 24% nas vendas, que atingiram 96,82 bilhões de coroas. Ambos os indicadores superaram as expectativas, já que a projeção de analistas consultados pela FactSet era de lucro líquido de 23,3 bilhões de coroas e vendas de 71,3 bilhões de coroas.

Por enquanto, o medicamento está disponível apenas nos EUA, mas novos lançamentos são esperados para o segundo semestre do ano, embora executivos mantenham sigilo sobre quais mercados serão os próximos.

Lançado em 5 de janeiro, o Wegovy em comprimido já gerou vendas de 2,26 bilhões de coroas dinamarquesas, mais que o dobro da previsão de 1,03 bilhão de coroas em consenso da Visible Alpha.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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