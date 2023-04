Novo arcabouço permitirá retomada de investimentos públicos, diz ministro dos Transportes

Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta quarta-feira, 12, que o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo voltará a garantir espaço no orçamento federal para investimentos públicos.

"A imposição do teto de gastos nos últimos seis anos enforcou a capacidade de investimento público do Brasil. Por mais que a iniciativa privada tenha um papel significativo, é muito importante que tenhamos investimentos públicos", afirmou, em participação no Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

O ministro destacou que o governo pretende investir R$ 22 bilhões em transportes em 2023, contra apenas R$ 5,5 bilhões investidos no ano passado. "Mesmo esse valor ainda é muito aquém das necessidades do País. A Índia vai investir o equivalente a R$ 150 bilhões neste ano apenas em ferrovias", comparou.