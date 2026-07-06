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ECONOMIA

Novartis acerta compra da Myricx Bio por até US$ 1,5 bilhão

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 08:46:00 Editado em 06.07.2026, 08:54:20
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A Novartis acertou a compra da Myricx Bio por até US$ 1,5 bilhão, em uma movimentação para reforçar seu portfólio diante da forte concorrência do setor por medicamentos oncológicos.

A farmacêutica suíça vai adquirir a biotecnologia britânica de capital fechado, que desenvolve uma nova classe de conjugados anticorpo-fármaco (ADCs, na sigla em inglês). Segundo a Novartis, a tecnologia da Myricx permite direcionar mecanismos diferenciados de destruição de células cancerígenas diretamente às células tumorais.

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Pelos termos do acordo, a Novartis pagará US$ 1,1 bilhão à vista e poderá desembolsar até US$ 400 milhões adicionais, condicionados ao cumprimento de metas. A operação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026, ainda depende de aprovações regulatórias.

A Myricx afirma ter um pipeline de ADCs com resultados de eficácia e tolerabilidade em estudos pré-clínicos em diferentes antígenos associados a tumores e tipos de células cancerígenas.

Em nota, analistas do Vontobel destacaram ser incomum a Novartis comprar uma plataforma que ainda não chegou ao desenvolvimento clínico em fase avançada. Para eles, embora o negócio fortaleça a frente de oncologia da companhia, o pagamento inicial parece elevado em relação aos valores atrelados a marcos.

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Por volta das 8h10 (de Brasília), a ação da Novartis caía 0,6% na Bolsa de Zurique.

A Myricx Bio surgiu a partir de pesquisas do Imperial College London e do Francis Crick Institute e tem entre seus apoiadores Novo Holdings, Cancer Research Horizons e Eli Lilly. A empresa captou 90 milhões de libras em uma rodada Série A em meados de 2024. Mohit Rawat assumiu como CEO em 2025 para conduzir a companhia na fase pré-clínica.

Neste ano, a Novartis também fechou a compra de um medicamento contra câncer de mama da Synnovation Therapeutics e da fabricante de remédios para alergia Excellergy.

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A britânica GSK, que vem fazendo uma série de aquisições menores, concordou recentemente em comprar a desenvolvedora americana de medicamentos oncológicos Nuvalent por US$ 10,6 bilhões, para reforçar sua área de oncologia. A Nuvalent tinha dois medicamentos para câncer de pulmão em estágio avançado de desenvolvimento.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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