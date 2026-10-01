Nova Rodovias e Way Brasil anunciam sistema unificado para pagamento de pedágio eletrônico

Os grupos rodoviários Nova Rodovias e Way Brasil informaram nesta quinta-feira, 1º de outubro, o lançamento de uma iniciativa que permite o pagamento, de forma unificada, dos débitos registrados nas quatro concessionárias operadas pelas empresas. O projeto foi chamado de "Interoperabilidade Federada" e tem perspectiva de alcançar 3 milhões de veículos no país.

Com uma consulta pela placa do veículo, os motoristas podem desde já verificar os débitos pendentes nas concessionárias participantes: Nova 381, Nova 364, Way 262 e Way 364. A partir da verificação, o pagamento poderá ser feito sem necessidade de cadastro prévio.

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A iniciativa depende da cooperação entre os grupos e funciona de forma complementar ao CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes.

Em agosto, o Ministério dos Transportes disponibilizou no aplicativo oficial a consulta de informações sobre a circulação por pedágios eletrônicos, com data do registro, identificação da concessionária responsável, situação da tarifa e acesso ao canal indicado para pagamento.

O chamado Free Flow - ou "pedágio eletrônico em livre passagem" - é o modelo de cobrança de tarifa que elimina praças físicas e as chamadas cancelas. A cobrança é feita de forma eletrônica.

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Ainda sobre o projeto dos grupos rodoviários Nova Rodovias e Way Brasil, outras 16 empresas do setor rodoviário manifestaram interesse formal e estão em processo de assinatura do termo de adesão, segundo informações dos grupos. O potencial de atingir 3 milhões de veículos no país considera essas adesões.

"Construímos um modelo onde apenas a placa do veículo transita entre grupos econômicos distintos, sendo cada concessionária dona e controladora dos dados que gera - sem cessão, replicação em massa ou compartilhamento indiscriminado com terceiros", disse em nota Moisés Sathler, executivo de Tecnologia da Nova Rodovias e líder do projeto.