Nova rodada do Pronampe ultrapassa R$ 25 bi em desembolsos

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) ultrapassou os R$ 25 bilhões em desembolsos, segundo dados do Fundo de Garantia de Operações (FGO), que dá garantia aos empréstimos. Até aqui, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF) respondem por mais da metade do total concedido.

continua após publicidade .

Até quarta-feira, 14, foram R$ 25,153 bilhões distribuídos em 288,5 mil operações. O valor médio de cada empréstimo foi de R$ 87.176,73. Houve um aumento do tíquete em relação à rodada de 2021, de acordo com os dados do FGO. Na rodada do ano passado, o saldo era de R$ 24,937 bilhões.

Os valores deste ano indicam uma alta procura pelos recursos do programa, criado pelo governo durante a pandemia da covid-19. A rodada original, de 2020, ainda é a de maior valor desembolsado, com saldo de R$ 37,519 bilhões.

continua após publicidade .

Neste ano, o Banco do Brasil lidera as concessões, com R$ 8,784 bilhões. Logo após vem a Caixa, com R$ 7,309 bilhões. Bancoob, Sicredi e Bradesco ocupam as posições subsequentes em concessões.

A nova rodada do Pronampe foi liberada em 25 de julho, dia em que foram concedidos R$ 4,359 bilhões em empréstimos, de acordo com os dados do FGO.

Na atual rodada, a taxa é de 6% ao ano mais Selic. A modalidade está disponível para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, e cada empresa pode pegar emprestados até R$ 150 mil, limitados a 30% do faturamento. A operação é isenta de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

continua após publicidade .

A maior parte dos tomadores, ou 155 mil, são pequenas empresas, que ficaram com R$ 19,779 bilhões do total desembolsado.

O Estado de São Paulo, com R$ 5,116 bilhões, foi o que teve o maior total de recursos desembolsados.