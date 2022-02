Notícias locais animam Ibovespa a ter 5ª alta semanal seguida

Da Redação

Notícias internas podem deixar o Ibovespa mais uma vez descolado dos mercados de ações internacionais. O crescimento expressivo no lucro do Itaú Unibanco e da Usiminas no quarto trimestre tendem a amparar perspectiva de alta do índice Bovespa, apesar do recuo registrado na manhã desta sexta-feira nos índices acionários externos. Além disso, o crescimento da atividade medida pelo IBC-Br de dezembro e de 2021 pode ser bem recebido. Já a queda na produção da Vale e o recuo do minério de ferro na China podem limitar alta das ações e do próprio índice Bovespa.

As palavras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento (12h30) serão acompanhadas de perto, especialmente após a ata do Copom com tom duro e a reafirmação 'hawkish' pelo diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra. A expectativa de juros subindo no mínimo a 12,25% no fim do ciclo de alta no Brasil e de um Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) ainda mais agressivo na sua política monetária pode gerar algum desconforto, apesar de o fluxo de recursos para Brasil seguir forte.

"O fluxo tem deixado o mercado brasileiro bem tranquilo. Como agenda tem poucos indicadores e o Ibovespa vem de uma alta expressiva, pode ter alguma realização, ficar na estabilidade", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, em conversa matinal com clientes e a imprensa. Ele lembra ainda que o fato de ser sexta-feira reforça essa expectativa. "O que investidor tinha de fazer, já fez."

Na semana, o Ibovespa acumula valorização de 1,43%, podendo ir para a quinta alta semanal seguida. Ontem, conseguiu defender os 113 mil pontos, fechando em alta de 0,81%, aos 113.367,77 pontos, com ajuda principalmente de ações ligadas a commodities e do setor financeiro.

Hoje, mais uma vez, há destaque positivo nesses segmentos. O Itaú Unibanco, maior banco da América Latina, fechou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido recorrente gerencial de R$ 7,159 bilhões, um salto de 32,9% em relação ao mesmo período de 2020. Em 2021, o lucro subiu 45% em relação a 2020.

No campo das commodities metálicas, destaque para o resultado da Usiminas, com lucro líquido de R$ 2,488 bilhões no quarto trimestre de 2021, alta de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2021, o lucro líquido cresceu 679%.

No entanto, a queda na produção da Vale pode pesar nos negócios, levando a uma realização de lucros nas ações da empresa e no próprio Ibovespa. A mineradora informou que a produção de minério de ferro no quarto trimestre de 2021 alcançou 82,473 milhões de toneladas, recuo de 2,4% em relação ao reportado um ano antes.

Ainda no campo corporativo, a B3 registrou volume financeiro médio diário de R$ 30,652 bilhões em janeiro, queda de 17,1% na comparação com igual mês de 2021. Já a Multiplan, dona 20 shopping centers, obteve lucro líquido de R$ 213,610 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 45,5% ante em relação ao mesmo intervalo de 2020.

Quanto ao IBC-Br, houve alta de 0,33% em dezembro ante novembro (mediana de 0,60%); de 1,30% ante o último mês de 2020 (mediana de 1,00%); e alta de 4,50% em 2021 (mediana de 4,30%).

Às 11h08, o Ibovespa subia 0,35%, aos 113.845 pontos.