Nos próximos 3 anos, Infra S.A vai se tornar independente do Tesouro, diz ministro

O ministro dos Transportes, George Santoro, disse nesta quarta-feira, 17, que há um compromisso de tornar a Infra S.A uma empresa pública não dependente do Tesouro Nacional nos próximos três anos. "É um combinado que fizemos com a Diretoria, com o Conselho de Administração, com a governança e membros independentes do Conselho de Administração. A Infra vai conseguir ter receita própria suficiente para cumprir suas despesas", declarou.

Ele falou do tema durante a Bienal das Rodovias 2026, evento realizado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) entre esta quarta-feira e a quinta-feira, em Brasília (DF). A empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes trabalha na operação e expansão da malha ferroviária federal e desenvolve projetos de estruturação para concessões rodoviárias.

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"A Infra S.A está passando por um grande processo de transformação. Quando entramos no governo, havia um patrimônio líquido negativo. Tinha alguns bilhões negativos. Em uma empresa privada, isso seria falência. Esse ano, a Infra virou o balanço. Pela primeira vez nos últimos anos houve patrimônio líquido positivo", declarou o ministro.

Segundo o Ministério dos Transportes, a Infra S.A é uma das três maiores estruturadoras de projetos de infraestrutura no mundo, só ficando atrás do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento da Ásia. Um decreto do governo federal, de 2025, criou regras para que empresas estatais dependentes ampliem fontes próprias de financiamento.

A perspectiva é que estatais hoje dependentes do Tesouro Nacional conquistem autossuficiência financeira e sejam custeadas unicamente com recursos da sua própria operação, sem necessidade de repasse de recursos públicos.