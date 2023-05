Nos EUA, Western Alliance tem entrada de depósitos, apesar de turbulências em bancos regionais

André Marinho (via Agência Estado)

O Western Alliance informou, nesta quinta-feira, 11, que registrou entrada de depósitos nas últimas semanas, apesar das recentes turbulências entre bancos regionais dos Estados Unidos.

Segundo a instituição com sede no Estado do Arizona, os depósitos totais somavam US$ 49,4 bilhões na última terça-feira, um crescimento de US$ 1,8 bilhão ante o final do primeiro trimestre e de US$ 600 milhões no período de sete dias.

A parcela de depósitos com a proteção de seguro frente ao total subiu de 68% em 31 de março a 79% há dois dias, de acordo com comunicado. A empresa acrescenta que dispõe de liquidez para cobrir aproximadamente o dobro dos depósitos não segurados.

"O aumento dos depósitos em meio à maior volatilidade do mercado e aos desafios dos concorrentes exemplifica a força e a resiliência do banco e de seus relacionamentos com os clientes", ressaltou a companhia, que reiterou guidance para expansão de US$ 2 bilhões nos depósitos na comparação trimestral.