Nos EUA, Senado aprova por 63 votos a 36 acordo que aumenta o teto da dívida

O Senado dos Estados Unidos deu a aprovação final nesta quinta-feira, 1º, para o aumento do teto da dívida e o corte dos gastos orçamentários. O acordo bipartidário será enviado agora para o presidente Joe Biden, a tempo de virar lei antes da segunda-feira, 5 - data estimada pelo Departamento do Tesouro para o governo ficar sem dinheiro para honrar todos os compromissos, caso o teto da dívida fosse mantido.

O texto foi aprovado no fim da noite de quinta por 63 votos a 36, o que reflete o apoio de democratas e republicanos. O pacote foi negociado entre Biden e o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que a aprovação do projeto significa que "a América pode respirar aliviada, porque neste processo estamos evitando a inadimplência". "As consequências do calote seriam catastróficas. Quase certamente causaria outra recessão. Seria um pesadelo para nossa economia e para milhões de famílias americanas", afirmou. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.