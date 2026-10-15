Nos EUA, PPI sobe 1,3% em setembro ante agosto e avança 6,3% na comparação anual

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Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 1,3% em setembro ante agosto, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o PPI avançou 6,3% em setembro.

Analistas consultados pela FactSet previam avanço mensal de 0,5% e acréscimo anual de 5,3%.

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Núcleo

O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,7% em setembro ante agosto. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 5% em setembro.

Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 4,4%.