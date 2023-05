Nos EUA, NYSE suspende negociações do First Republic e cancelará listagem do banco

André Marinho (via Agência Estado)

A Bolsa de Nova York (NYSE) iniciou, nesta terça-feira, 2, os procedimentos para cancelar a listagem do First Republic, após reguladores fecharem o banco e venderem os ativos ao JPMorgan. As negociações dos papéis ficam suspensas imediatamente.

Além da ação ordinária, também serão encerrados os negócios com sete tipos de papéis preferenciais, segundo informou a operadora do mercado.

Em nota, a NYSE explicou que a decisão pela retirada da listagem considerou a "redução substancial" das operações da empresa, como resultado do acordo com o JPMorgan.