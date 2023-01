Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA avançou à taxa anualizada de 3,2% no quarto trimestre de 2022, segundo pesquisa do Departamento do Comércio divulgada nesta quinta-feira, 26.

Apenas o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, subiu 3,9% no mesmo período.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.