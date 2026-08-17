Nos EUA, índice Empire State avança a 20,6 em agosto, maior nível em mais de 4 anos

O índice Empire State de atividade industrial, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York (EUA), subiu para 20,6 em agosto, ante 15,6 em julho, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Federal Reserve (Fed) de Nova York. O resultado de agosto, o maior em mais de quatro anos, contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 9,0 neste mês.