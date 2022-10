Nos EUA, índice de confiança das construtoras cai pelo 10º mês seguido

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos caiu de 46 em setembro para 38 em outubro, marcando sua 10ª queda consecutiva, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18, pela Associação Nacional das Construtoras (NAHB, na sigla em inglês).

continua após publicidade .

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo do índice a 44 neste mês.

A leitura de outubro é também a mais fraca desde agosto de 2012, com exceção do período de dois meses que marcou o início da pandemia de covid-19 em 2020, de acordo com a NAHB.