Nos EUA, índice de confiança das construtoras cai para 34 em novembro

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), recuou seis pontos em novembro, para 34. Esta é a quarta queda mensal consecutiva na confiança dos construtores: os níveis de sentimento diminuíram 22 pontos desde julho e estão no nível mais baixo desde dezembro de 2022. A previsão de analistas consultados pelo

era de queda menor, a 39 pontos no período. Em nota, o economista-chefe do NAHB, Robert Dietz, afirma que a instituição aposta em uma melhora nas condições para a construção de casas nos próximos meses, visto que a queda dos rendimentos das T-notes de 10 anos abaixo de 4,5% tende a derrubar as taxas hipotecárias também. Dentro da pesquisa do NAHB, o índice que mede as atuais condições de vendas de imóveis caiu seis pontos, para 40, sendo que abaixo de 50 indica condições consideradas ruins. Já o componente que mapeia as expectativas de vendas nos próximos seis meses caiu cinco pontos, para 39, e o medidor que mensura o tráfego de potenciais compradores caiu cinco pontos, para 21.