Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State sobe a 25,5 em outubro

O índice Empire State de atividade industrial, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, subiu para 25,5 em outubro, ante 7,6 em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

O avanço registrado em outubro foi maior do que o esperada por analistas consultados pela FactSet, que previam alta do indicador a 10 neste mês.