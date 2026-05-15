Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State sobe a 19,6 em maio

Nos Estados Unidos, o índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, subiu para 19,6 em maio, ante 11 em abril. A pesquisa com os dados foi divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta sexta-feira, 15.

O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 5,4 neste mês.