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ECONOMIA

Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State sobe a 19,6 em maio

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:21:00 Editado em 15.05.2026, 10:28:07
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Nos Estados Unidos, o índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, subiu para 19,6 em maio, ante 11 em abril. A pesquisa com os dados foi divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta sexta-feira, 15.

O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 5,4 neste mês.

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EUA/ATIVIDADE INDUSTRIAL/MAIO/EMPIRE STATE
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