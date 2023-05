Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, caiu de 10,8 em abril para -31,8 em maio, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 15, pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam queda menor do indicador, a -3,5 neste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.