Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a 7,8 em novembro

O índice Empire State de atividade industrial, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, caiu para 7,8 em novembro, ante 25,5 em outubro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 16, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

A queda em novembro foi maior do que a esperada por analistas consultados pela FactSet, que previam recuo do indicador a 15 neste mês.