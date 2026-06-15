Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a 5,7 em junho

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O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, caiu para 5,7 em junho, ante 19,6 em maio, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta segunda-feira, 15.

Analistas consultados pela FactSet previam queda menor do indicador, a 12,5 neste mês.