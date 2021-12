Nos EUA, índice CPI tem em novembro maior alta na comparação anual desde 1982

Da Redação

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,8% em novembro ante outubro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 0,7%.

Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,5% na comparação mensal do mês passado, conforme previsto pelo mercado.

Na comparação anual, o CPI dos EUA avançou no ritmo mais alto desde junho de 1982, com alta de 6,8% em novembro, acima da projeção de alta de 6,7%.

O núcleo teve incremento de 4,9%, em linha com as estimativas.