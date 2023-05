Nos EUA, expectativas de inflação caem no horizonte de 1 ano, mas sobem nos de 3 e 5 anos

André Marinho (via Agência Estado)

As expectativas de inflação nos Estados Unidos para um ano caíram 0,3 ponto porcentual, a 4,4%, em abril, segundo pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York divulgada nesta segunda-feira, 8. No horizonte de três e cinco anos, no entanto, houve aumento de 0,1 ponto porcentual, a 2,9% e 2,6%, respectivamente.

Em meio às turbulências recentes no setor bancário, o levantamento apontou resultado misto quanto à percepção de acesso ao crédito, de acordo com o Fed de NY.

Houve queda tanto na parcela de domicílios que relatam ter mais facilidade quanto na parcela dos que relatam ter mais dificuldade para obter crédito neste momento do que há um ano.

A pesquisa mensal tem representatividade nacional e é realizada online, com aproximadamente 1,3 mil chefes de família, conforme a instituição.