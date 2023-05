Nos EUA, DoE revisa previsão para média do barril do petróleo Brent, de US$ 85 a US$ 79

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos revisou sua previsão para a média do preço do barril do petróleo Brent em 2023, de US$ 85 anteriormente a US$ 79. Para 2024, a expectativa para o preço médio do barril do Brent foi revista de US$ 81 a US$ 74. No caso do WTI, a previsão também foi revisada para baixo no preço médio do barril neste ano, de US$ 79,24 a US$ 73,62; e para 2024 ela foi revista de US$ 75,21 a US$ 69,47.

As projeções foram publicadas nesta terça-feira, no relatório Perspectiva de Energia no Curto Prazo (Steo), publicado mensalmente pelo DoE.

O documento aponta que ocorreu uma queda no preço médio do petróleo Brent no mercado à vista, de US$ 85 em abril para perto de US$ 73 em 4 de maio.

O DoE lembra que houve um anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de corte de oferta no início de abril, mas a commodity foi pressionada por questões como temores de enfraquecimento econômico global, percepções de risco com o setor bancário global e a "persistente inflação".

Nos próximos meses, o DoE acredita que o aumento sazonal no consumo do petróleo e uma queda na produção da Opep devem resultar em pressão de alta nos preços do óleo nos próximos meses.

Já no caso da produção dos EUA, a expectativa foi revisada em leve baixa de 12,54 milhões de barris por dia (bpd) em 2023 a 12,53 milhões de bpd. Para 2024, ela foi revista de 12,75 a 12,69 milhões de bpd.