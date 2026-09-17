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Nos EUA, comissão de Agricultura do Senado aprova Farm Bill

Escrito por Equipe AE* (via Agência Estado)
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A Comissão de Agricultura do Senado dos Estados Unidos aprovou, na quarta-feira, 16, sua proposta para a nova lei agrícola norte-americana, conhecida como Farm Bill, levando a legislação à próxima etapa de tramitação e aproximando sua análise pelo plenário da Casa.

A versão do projeto inclui, entre outras medidas, a autorização para a venda de E15 (gasolina com mistura de 15% de etanol) durante todo o ano em todo o país. A legislação também amplia o prazo para que os Estados restaurem a integridade dos benefícios do programa de assistência nutricional (SNAP) por meio de melhorias na administração do programa.

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O presidente da American Farm Bureau Federation, Zippy Duvall, afirmou em nota que a organização apoia o avanço do projeto e pediu que Senado e Câmara aprovem uma nova Farm Bill para posterior sanção pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O setor de biocombustíveis também comemorou a aprovação pela comissão do Senado. A Associação de Combustíveis Renováveis (RFA), que representa o setor de etanol no país, destacou a inclusão da autorização para a venda de E15 durante todo o ano e lembrou que a Câmara dos Representantes aprovou, em maio, por 218 votos a 203, uma proposta para permitir a venda do combustível.

Já a Associação Americana da Soja (ASA) pediu a continuidade das negociações bipartidárias entre Câmara e Senado para a elaboração de um texto final que possa ser enviado à Casa Branca.

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A Farm Bill é a principal legislação dos Estados Unidos para as políticas agrícolas e de nutrição e, em geral, estabelece programas para um período de cinco anos. A lei aprovada pelo Congresso em 2018 expirou em 30 de setembro de 2023 e, desde então, vem sendo prorrogada anualmente.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/AGRICULTURA/FARM BILL/SENADO/COMISSÃO/APROVAÇÃO
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