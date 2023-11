Nos EUA, Biden anuncia medidas para fortalecer cadeias de produção, com novo conselho

O governo dos Estados Unidos anuncia nesta segunda-feira, 27, medidas para fortalecer cadeias de produção, durante a primeira reunião do novo Conselho da Casa Branca sobre Fortalecimento de Cadeias de Produção, informa a Casa Branca em comunicado. O presidente Joe Biden anunciará "quase 30 novas ações" com foco em fortalecer essas cadeias e a segurança nacional, ajudando americanos a receber produtos, com entregas confiáveis para empresas, bem como o fortalecimento da agricultura e do sistema alimentar.

O governo americano diz também que há a intenção de se apoiar empregos com bons salários, sindicalizados e no próprio país. O conselho agora estabelecido pretende apoiar a resiliência de cadeias de produção cruciais para os EUA, diz o texto.

O conselho oficial inclui vários secretários e outras graduadas autoridades do governo, para pensar o tema. Haverá foco também no governo em monitorar impactos climáticos, bem como reforçar a prontidão das cadeias de oferta em energia e "minerais cruciais", acrescenta o texto.

O governo diz também que pretende aprofundar sistemas de alerta em nível internacional, a fim de detectar e responder a problemas em cadeias de produção em setores importantes, com aliados e parceiros, como a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, o México e o Canadá.