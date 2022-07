Nos EUA, ADP cancela divulgação do relatório de emprego no setor privado

André Marinho (via Agência Estado)

A ADP cancelou as divulgações do relatório de emprego no setor privado dos Estados Unidos que estavam marcadas para esta quinta-feira, 7, e para o dia 3 de agosto. O indicador deve voltar a ser informado em 31 de agosto, com metodologia reformada.

Segundo o instituto, a atualização pretende incorporar mudanças estruturais no mercado de trabalho, como o impacto de novas tecnologias. "O extenso conjunto de dados da ADP de mais de 26 milhões de funcionários dos EUA oferece uma tremenda capacidade de fornecer uma leitura forte do mercado de trabalho e do pulso do emprego nos EUA", disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson.

O dado da ADP costuma ser interpretado no mercado como uma prévia para o relatório oficial do Departamento de Trabalho, que inclui também números do setor público.