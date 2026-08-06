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ECONOMIA

'Nós estamos com um problema na economia brasileira que é a taxa de juros', afirma Durigan

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, enfatizou nesta quinta-feira, 6, que a taxa de juros no nível em que está é um problema na economia brasileira. "Nós estamos com um problema na economia brasileira que é a taxa de juros e quanto isso afeta o endividamento, seja público, seja privado. O compromisso do governo é fazer todo o possível dentro do ponto de vista fiscal - que é o que está mais próximo - para endereçar essa questão dos juros no próximo mandato. O juro machuca muito a economia brasileira como um todo, não só o governo", disse, em entrevista à GloboNews.

Os comentários ocorrem um dia após o Comitê de Política Monetária (Copom) cortar a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,25% para 14,00% ao ano. Esse foi o quarto corte consecutivo da taxa. Antes do início do ciclo de calibração, o juro estava em 15%.

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Questionado se haveria uma má vontade do mercado financeiro ao estabelecer a taxa de juros futuro, Durigan disse que não reputa o cenário atual a uma má vontade, mas sim ao grau de incerteza elevado e uma certa ansiedade com o momento de eleição. "Nós estamos falando de o mercado comprar títulos de longo prazo, estamos falando de títulos de três, cinco e dez anos e essa projeção de futuro que hoje está em jogo."

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BC/COPOM/JUROS/FAZENDA/DURIGAN
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