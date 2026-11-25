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Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em outubro ante setembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, o PCE avançou 3,8% em outubro.

Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,3% do PCE e avanço anual de 3,8%.

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O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Núcleo

O núcleo do PCE dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3% em outubro ante setembro. Na comparação anual, o núcleo do PCE subiu 3,3% em outubro.

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Analistas consultados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,3% do núcleo do PCE e avanço anual de 3,2%.