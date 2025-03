Norwegian Cruise reverte prejuízo e tem lucro de US$ 254,5 milhões no 4º trimestre de 2024

A operadora de cruzeiros turísticos Norwegian Cruise Line registrou lucro líquido de US$ 254,5 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo a perda de US$ 106,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Segundo o balanço divulgado pela empresa, o lucro ajustado foi de US$ 0,26 por ação, superando a estimativa de US$ 0,11 por ação dos analistas consultados pela FactSet.

continua após publicidade

A receita da companhia cresceu de US$ 1,99 bilhão para US$ 2,11 bilhões no período, superando também a expectativa do mercado, que era de US$ 2,01 bilhões.

A Norwegian destacou que a receita aumentou cerca de 6% em relação ao ano anterior, apesar de uma leve redução de capacidade.

continua após publicidade

A empresa também projetou um lucro ajustado de US$ 0,08 por ação para o primeiro trimestre de 2025, alinhando-se com as previsões dos analistas. No entanto, a previsão de lucro ajustado por ação para o ano de 2025 foi de US$ 2,05, um pouco abaixo dos US$ 2,09 esperados pelos analistas da FactSet.

Na semana passada, em entrevista à Fox News, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, indicou que o presidente americano, Donald Trump, está considerando aplicar medidas contra as brechas fiscais usadas pelas operadoras de cruzeiros para pagar menos impostos.

"Você já viu um navio de cruzeiro com uma bandeira americana na parte de trás? Eles têm bandeiras como as da Libéria ou do Panamá. Nenhum deles paga impostos. Isso vai acabar sob Donald Trump", afirmou Lutnick.