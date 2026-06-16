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Nokia investe US$ 30 mi para expandir operações em fábrica de semicondutores nos EUA

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 16:43:00 Editado em 17.06.2026, 01:26:26
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A Nokia expandirá suas operações de teste avançado e embalagem de semicondutores em Allentown, Pensilvânia, com um investimento de aproximadamente US$ 30 milhões. A empresa afirmou que a medida aumentará sua capacidade de produção em até 10 vezes o nível atual, por meio de novos equipamentos e uma área maior. A nova capacidade está prevista para estar disponível até o final do terceiro trimestre.

O compromisso de aproximadamente US$ 30 milhões da Nokia inclui cerca de US$ 4 milhões em assistência do estado da Pensilvânia e cerca de US$ 10 milhões em créditos fiscais de investimento sob a Lei dos Chips dos EUA de 2022.

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A expansão também quase dobrará a força de trabalho da Nokia no estado para mais de 500 pessoas, e a Nokia projetou que isso geraria um impacto econômico de mais de US$ 500 milhões nos próximos cinco anos, disse a empresa nesta terça-feira.

"O superciclo de inteligência artificial (IA) está remodelando fundamentalmente os requisitos de rede e infraestrutura nos EUA e globalmente", disse o CEO da Nokia, Justin Hotard. "Nossa expansão em Allentown é um investimento direto nesse futuro - escalando a fabricação doméstica das tecnologias de rede óptica que alimentam a infraestrutura de IA."

A Nokia anunciou um plano plurianual para investir US$ 4 bilhões em manufatura e pesquisa e desenvolvimento nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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