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Nokia amplia parceria com Microsoft para acelerar automação de redes com IA

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Nokia anunciou uma ampliação de sua parceria com a Microsoft para acelerar a automação de redes de telecomunicações com inteligência artificial (IA), por meio da integração do Nokia Data Suite com o Microsoft Fabric.

Segundo a companhia finlandesa, a solução criará uma base unificada de dados para permitir que operadoras acessem informações confiáveis em minutos, em vez de semanas, reduzindo a complexidade da integração de dados e acelerando operações autônomas baseadas em IA.

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A plataforma poderá combinar dados de rede, assinantes e radiofrequência com informações corporativas e de terceiros. Entre os primeiros casos de uso estão análise automatizada de causas de falhas, manutenção preditiva e otimização de redes de acesso por rádio (RAN), com identificação de problemas de cobertura e capacidade.

A Nokia afirma que a solução, que já está disponível, foi desenvolvida para ambientes com múltiplos fornecedores e diferentes domínios de rede, além de suportar estruturas em nuvem, híbridas e instalações locais.

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NOKIA/MICROSOFT/PARCERIA/IA/AMPLIAÇÃO
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