No Reino Unido, mercado equilibra chances de aperto ou pausa nos juros do BoE, após CPI

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Os mercados monetários estão divididos sobre a probabilidade do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manter os juros na quinta-feira, 21, ou elevá-las, após dados da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) no Reino Unido ficarem abaixo das previsões. Antes, a probabilidade majoritária era de aumento de 25 pontos-base (pb) nas taxas de juros britânicas. O monitoramento da Refinitiv mostra que os mercados colocam agora uma chance de 52% de manutenção dos juros em 5,25%, contra uma chance de 48% de um aumento para 5,50%. Em nota, o chefe de estratégia de mercado da Ebury, Matthew Ryan, afirma que o aumento dos juros nesta semana não é garantido e que, mesmo que o BC eleve as taxas, a decisão será comunicada de forma

, para amenizar expectativas de "altas adicionais além da reunião de setembro".