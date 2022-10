No Reino Unido, BoE diz que comprou 1 bi de libras em gilts de longo prazo

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) comprou 1 bilhão de libras em bônus do governo (gilts) de longo prazo nesta quarta-feira, 28, em seu primeiro leilão no âmbito do novo programa estabelecido mais cedo. Pela iniciativa, o BoE disse que compraria até 5 bilhões de libras em bônus por dia.

O BoE afirmou mais cedo que comprará bônus com vencimentos longos "na escala que for necessária", em um esforço para restaurar a ordem no mercado de gilts, que viu os preços desabarem, com forte altas nos retornos, após o governo apresentar um pacote surpreendentemente grande de cortes tributários, na sexta-feira.

As compras diárias devem prosseguir até 14 de outubro.