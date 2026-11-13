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ECONOMIA

No momento, Fed não está no caminho certo para alcançar a meta de inflação, diz dirigente

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira que o BC dos EUA enfrenta obstáculos relevantes para levar a inflação à meta de 2%. "Atualmente, o Fed não está no caminho certo para alcançar essa meta, e precisamos lidar com isso", afirmou Goolsbee em entrevista à CNBC, enfatizando a necessidade de garantir que a demanda não aqueça excessivamente.

Goolsbee também destacou a necessidade de o Fed recuperar credibilidade, citando a pressão persistente nos serviços e a alta de custos na área de saúde, que, segundo ele, não dá sinais de arrefecimento rápido. Para o dirigente, a inflação tem se mostrado mais resistente do que o previsto, mesmo quando o cenário parecia restrito a choques de oferta.

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Segundo o dirigente, mesmo em caso de uma possível queda rápida nos preços do petróleo, a capacidade de refino continuaria sendo um ponto crítico, mantendo os preços do diesel e do combustível de aviação elevados.

Ele concordou que o Fed ainda "tem trabalho a fazer" no combate à inflação e disse que não é possível ignorar a alta de preços quando a demanda está aquecida. "A construção de data centers está elevando os preços", observou, acrescentando que o avanço da inteligência artificial, somado aos custos de energia, vem aquecendo a economia.

Sobre o mercado de trabalho, Goolsbee disse que ele está estável, talvez até com leve aperto. "A inflação determinará o caminho dos juros", afirmou, alertando que choques de preços agora podem se refletir no emprego mais adiante.

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"Não me tranquiliza a ausência de inflação salarial", disse ele, ao observar que a inflação se espalhou para categorias em que os preços não são puxados pela energia.

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EUA/FED/JUROS/AUSTAN GOOLSBEE
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