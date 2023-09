No mercado de juros, DI longo sobe mais que curto em meio a ajustes a Copom e Fed mais duros

Os juros futuros avançam na manhã desta quinta-feira, 21, ajustando-se ao tom conservador do comunicado de quarta-feira do Comitê de Política Monetária (Copom), afastando cortes mais agressivos da Selic, e em sintonia com o dólar e retornos dos Treasuries longos, que há pouco renovavam máximas, ainda ecoando a sinalização mais

ou dura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), também na quarta. A instituição dos Estados Unidos não descartou a possibilidade de alta de juros até o fim deste ano. O avanço é maior a partir do miolo da curva, de até 14 pontos-base, enquanto os mais curtos subiam 9 pontos-base há pouco. Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia para máxima de 10,575%, de 10,480% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 subia para máxima de 10,540%, de 10,395%, e o para janeiro de 2029 avançava a 11,070%, de 10,932% no ajuste anterior.