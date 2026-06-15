No mercado de juros, curva de DI passa a precificar mais chance de Selic cair 0,25 pp

O acordo entre Estados Unidos e Irã para cessar o conflito entre os dois países provocou queda nos preços do petróleo, recuo dos juros futuros e levou a curva das taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) a embutir uma probabilidade maior de a Selic ser reduzida em 0,25 ponto porcentual (pp) na quarta-feira, quando será anunciada a próxima decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

De acordo com cálculo do economista-chefe do banco BMG, Flávio Serrano, a curva precificava no final da manhã 80% de chance de corte de 0,25 pp da Selic na quarta-feira. No fim da semana passada, essa probabilidade era de 60%. A curva também deixava implícita expectativa de Selic a 14,60% no fim do ano, de 14,75% na sexta-feira.

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Por volta das 11h10 desta segunda-feira, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2027 caía a 14,230%, de 14,351% no ajuste de sexta-feira. A taxa para janeiro de 2029 recuava a 14,275%, de 14,449%, enquanto a taxa para janeiro de 2031 tinha queda para 14,185%, de 14,329%.