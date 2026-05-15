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No mercado de juros, cautela externa ofusca queda maior em serviços e DI sobe

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:11:00 Editado em 15.05.2026, 10:19:07
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O movimento foi de alta dos juros futuros em toda a curva na primeira hora de negócios desta sexta-feira, 15, em especial os médios e longos, refletindo a cautela no exterior, com petróleo e rendimentos dos Treasuries em alta diante da falta de acordo de paz entre EUA-Irã, que eleva os temores inflacionários.

Além disso, o dólar avançava ante o real. Os riscos políticos com o escândalo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que teria pedido dinheiro para o banqueiro Daniel Vorcaro, seguem no radar.

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Com o viés para cima das taxas curtas, o dado de serviços divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) parece ficar em segundo plano. O volume de serviços prestados em março teve queda de 1,2%, bem abaixo do pisco das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (-0,6%).

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,225%, de 14,180%, e o para janeiro de 2029 avançava para 14,080%, de 13,976% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 subia para 14,190%, de 14,057% no ajuste de ontem.

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