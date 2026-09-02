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No melhor agosto em 13 anos, venda de veículos sobe 22,1% ante agosto de 2025, diz Fenabrave

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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No melhor agosto em 13 anos, as vendas de veículos zero quilômetro subiram 22,1% no mês passado frente a igual período de 2025, chegando a 275,1 mil unidades. Na comparação com julho, que tinha registrado o maior volume de um mês em 12 anos, as vendas recuaram 1,6%.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 2, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, e engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

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Desde 2013, quando foram vendidos 329,1 mil veículos no mesmo mês, o mercado não tinha um agosto tão forte.

Agora, as vendas de veículos acumulam crescimento de 18,5% desde o início do ano, somando 1,97 milhão de unidades nos oito primeiros meses.

Promoções e descontos no IPI movimentam o mercado

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Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, as promoções, estimuladas pela concorrência entre marcas tradicionais e chinesas, estão movimentando o mercado.

Em paralelo, os descontos no IPI, dentro do Programa Carro Sustentável, também estão ajudando a impulsionar o consumo.

"Os resultados continuam positivos, mesmo em um ambiente no qual o custo do crédito ainda é elevado. A redução gradual da Selic e a manutenção de um mercado de trabalho aquecido são sinais favoráveis, embora ainda seja necessário acompanhar a evolução da economia nos próximos meses", comentou Arcelio Junior.

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FENABRAVE/AGOSTO/VEÍCULOS
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