No Japão, taxa anual do núcleo do CPI atinge 4%, maior nível em 41 anos

A taxa anual do núcleo da inflação ao consumidor (CPI) do Japão atingiu 4% em dezembro, renovando máxima em 41 anos e ampliando a pressão para que o Banco do Japão (BoJ) reverta o relaxamento monetário iniciado há uma década.

Embora o BoJ tenha deixado sua política inalterada esta semana, o avanço da inflação deverá alimentar expectativas no mercado de que o BC japonês abandonará a prática de impor um teto ao rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos. Em dezembro, o teto foi elevado de 0,25% a 0,50%.

Excluindo-se os custos de alimentos frescos, que são muito voláteis, os preços ao consumidor no Japão subiram 4% em dezembro de 2022 ante igual mês do ano anterior, no ritmo mais forte desde dezembro de 1981, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira. A meta oficial de inflação do BoJ é de 2%.

Na quarta-feira (18), o BoJ previu que a inflação japonesa ficará abaixo de 2% no ano que se encerrará em março de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.