No Japão, BoJ mantém política frouxa, mas eleva previsão de inflaçao

O Banco do Japão (BoJ) manteve a postura frouxa da política monetária em decisão divulgada nesta sexta-feira, 28, em linha com as expectativas do mercado. A decisão contraria o movimento de aperto de juros em outras economias desenvolvidas, diante da escalada global da inflação.

Segundo comunicado, o banco central japonês deixou a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a meta do rendimento do título público local (JGB) de 10 anos em cerca de zero. A instituição informou ainda que continuará com a política de controle da curva de juros (YCC, na sigla em inglês) enquanto for necessário para manter a inflação ao redor de 2%.

Apesar do contínuo afrouxamento monetário, o BoJ aumentou a previsão para o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão no ano fiscal de 2022, de 2,3% a 2,9%. Para 2023, a projeção do núcleo do CPI, que exclui alimentos, foi revisada de 1,4% para 1,6%.

A instituição cortou a estimativa para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) japonês em 2022 (de 2,4% a 2,0%) e em 2023 (de 2,0% a 1,9%).

O contraste entre a postura frouxa do BoJ e o arrocho monetário no restante do mundo tem penalizado o iene, que recentemente chegou a cair ao menor nível em 32 anos ante o dólar.