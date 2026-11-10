No Japão, BoJ discute acelerar caminho até juro neutro

O Banco do Japão (BoJ) mantém a avaliação de que ainda há base econômica para novas altas de juros, segundo o "resumo de opiniões" da última reunião, divulgado na terça-feira (10). O documento reforça a expectativa de que o banco central continue o aperto monetário nos próximos meses.

Segundo o resumo, um dos membros defendeu que o BoJ deve decidir sobre a próxima elevação da taxa "quando for possível, sem se tornar excessivamente cauteloso". Na reunião de outubro, o banco optou por manter os juros inalterados após elevar a taxa básica para 1,25% em setembro - nível mais alto desde 1995 - e acelerar o ritmo de aperto.

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Economistas e investidores esperam amplamente que o BoJ faça mais uma alta de 25 pontos-base na última reunião do ano, em dezembro, diante de uma inflação ainda resistente. O banco central tem citado como riscos relevantes para suas projeções econômicas o conflito no Oriente Médio, a fraqueza do iene e o boom de inteligência artificial (IA).

O resumo também indica que um integrante avaliou que a economia japonesa entrou em uma "nova fase", na qual o BoJ precisa acelerar o processo de levar a taxa de política monetária até a chamada taxa neutra - o patamar que nem estimula nem restringe o crescimento. Esse membro argumentou que empresas vêm demonstrando maior resiliência ao aumento de juros, que os efeitos das altas anteriores ainda não se materializaram plenamente e que as condições financeiras seguem acomodatícias.

No relatório de perspectivas publicado em outubro, o BoJ afirmou que a inflação subjacente alcançou a meta de 2%. O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, descreveu isso como um marco, mas apontou que sustentar um crescimento saudável de preços é um esforço contínuo. No debate interno, um membro defendeu migrar para a taxa neutra em breve para ampliar a flexibilidade do BoJ, permitindo subir ou cortar juros conforme necessário. Outro ressaltou a necessidade de monitorar as condições financeiras por alguns meses após cada alta e ajustar o grau de acomodação monetária com cautela. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.