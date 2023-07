No Japão, BoJ anuncia que fará 1ª discussão sobre revisão de política monetária em dezembro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira detalhes de como fará a revisão de medidas de política monetária não convencionais adotadas nos últimos 25 anos, com planos de iniciar as discussões durante workshop em dezembro.

No workshop de dezembro, haverá debates sobre a política monetária, assim como o sistema e mercados financeiros.

Com base nos resultados da primeira rodada de conversas, o banco central japonês fará mais pesquisas e análises que serão concluídas em um segundo workshop, programado para maio do ano que vem.

Além dos workshops, o BoJ trocará opiniões com acadêmicos estrangeiros, como parte da revisão.

"Ao conduzir a revisão da política monetária, o Banco incorporará conhecimentos diversos e tomará várias iniciativas com o objetivo de aumentar a objetividade e a transparência da revisão", afirmou o BoJ, em comunicado.