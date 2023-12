No IPCA-15 de 2023, 8 dos 9 grupos de preços tiveram altas, afirma IBGE

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços no ano de 2023, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O único recuo ocorreu em Artigos de residência, -0,03%.

Os grupos com aumentos foram Alimentação e bebidas (0,83%), Transportes (7,41%), Habitação (4,94%), Educação (8,20%), Despesas pessoais (5,54%), Saúde e cuidados pessoais (7,31%), Comunicação (2,85%) e Vestuário (3,39%).

O resultado geral do IPCA-15 em 2023 foi decorrente de altas de preços em todas as 11 regiões pesquisadas. A taxa mais branda ocorreu no Recife (3,53%), enquanto a mais acentuada foi a registrada em Brasília (5,57%).