No geral, alta de preços abrandou na maioria dos distritos nos EUA, diz Livro Bege

O ritmo de alta nos preços abrandou nos Estados Unidos na maioria dos 12 distritos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), de acordo com impressões de agente econômicos consultados pelo BC americano. A desaceleração foi mais rápida nos setores de indústria transformadora e bens de consumo, segundo os relatos dos observadores reunidas na edição mais recente do Livro Bege do Fed, publicado nesta quarta-feira, 6.

Contatos do Fed em vários distritos relataram que o crescimento dos preços de produção aliviou menos que os preços de venda, conforme as empresas sentiam dificuldade de repassar pressões de custos.

Agentes de vários distritos pontuaram que, como resultado disso, as margens de lucro caíram.

Contatos de vários distritos também notaram aumentos acentuados nos custos de seguros de propriedade nos últimos meses.