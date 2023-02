No G20, diretora-gerente do FMI pede reforço na arquitetura financeira global

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, defendeu em declarações neste sábado, 25, a autoridades do G20 em Bengaluru, na Índia, que se fortaleça a arquitetura financeira internacional, de acordo com comunicado da entidade. Segundo a autoridade, é preciso ação sobretudo na área da resolução de dívidas e para fortalecer a rede de segurança financeira global.

O G20 realizou reunião de ministro de Finanças e presidentes de bancos centrais na cidade indiana.

Diante de "vulnerabilidades crescentes" na dívida em muitos países, Kristalina Georgieva defendeu esforços para fortalecer a arquitetura dessas dívidas e melhorar a velocidade e a eficácia da resolução delas.

A diretora-gerente do FMI disse que já havia "vulnerabilidades elevadas" na dívida soberana antes da pandemia, mas com o choque da covid-19 o quadro se exacerbou, piorado também pela guerra da Rússia na Ucrânia.

Nesse contexto, é crucial que o G20 fortaleça a arquitetura da dívida, defendeu. Processos mais previsíveis e ordenados são necessários para os países, argumentou, citando Sri Lanka e Suriname como exemplos.

Para Kristalina Georgieva, é preciso diálogo e colaboração nas questões de dívida, no contexto atual.