No BCE, caminho natural adiante seria começar a elevar juros, diz Fabio Panetta

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Membro do conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta disse nesta quarta-feira (25) que o caminho natural da instituição, mais adiante, seria começar a elevar juros e, ao mesmo tempo, manter os estoques de ativos comprados através dos programas conhecidos como APP e PEPP em níveis constantes. Panetta disse também que o plano atual do BCE é encerrar as compras líquidas do APP no terceiro trimestre.

Nas últimas semanas, uma série de dirigentes do BCE, incluindo sua presidente, Christine Lagarde, vêm sinalizando que o APP será concluído no começo do terceiro trimestre e que o primeiro aumento de juros provavelmente virá em julho.

Em discurso feito durante evento do Safe Policy Center e do Centre for Economic Policy Research (CEPR), Panetta afirmou ainda que o BCE não prevê que um cenário de "inflação feia" se concretize na zona do euro, mas ressaltou que os riscos precisam ser monitorados.

Panetta também citou a necessidade de o BCE evitar riscos de que o processo de normalização monetária provoque "mau humor".